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Makas atan tır, bariyerlere çarparak durabildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Makas atan tır, bariyerlere çarparak durabildi: 1 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kontrolden çıkan bir tır, makaslayarak bariyerlere çarparak durabildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Makas atan tır, bariyerlere çarparak durabildi: 1 yaralı
04.01.2024 - 21:24,
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Makas atan tır, bariyerlere çarparak durabildi: 1 yaralı

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kontrolden çıkan tır makaslayarak bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, Mudurnu-Nallıhan karayolunda Aynalıkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aynalıkaya geçidinden geçen İbrahim Ç. idaresindeki 34 HG 7646 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tır makaslayarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır sürücüsü İbrahim Ç. yaralandı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan İbrahim Ç., sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA
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Mudurnu, Bolu, Acil Durum, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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