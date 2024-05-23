Makaslayan tır otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Makaslayan tır otomobile çarptı: 1 yaralı

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Karabük'te yağmur yağışından dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkan tırın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü kendi imkanları ile hastaneye giderken, kazaya karışan araçlar vinç yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

23.05.2024 11:23
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Makaslayan tır otomobile çarptı: 1 yaralı

KARABÜK - Karabük'te yağmur yağışından dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkan tırın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Safranbolu - Karabük kara yolu Medikar Hastanesi mevkiinde meydana geldi. M.E. idaresindeki 78 BM 623 plakalı Volvo marka çekici ve çekiciye bağlı 34 DBF 990 plakalı dorse ile Karabük istikametine seyir halindeyken havanın yağışlı ve yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek makaslaması sonucu aynı istikamette seyreden N.Ç. idaresindeki 78 ABT 223 plakalı Tofaş marka otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil kaldırımı aşarak park halindeki 78 AU 335 plakalı Opel marka otomobile çarptı. Kazada Tofaş sürücüsü N.Ç. hafif şekilde yaralanırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü kendi imkanları ile kazanın meydana geldiği yerde bulunan Özel Medikar Hastanesi'ne giderken, kazaya karışan araçlar vinç yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Makaslayan tır otomobile çarptı: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Karabük, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Makaslayan tır otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Makaslayan tır otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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