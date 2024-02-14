Malatya-Ankara karayolu üzerindeki altgeçit trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Malatya-Ankara karayolu üzerindeki altgeçit trafiğe kapatıldı

Malatya-Ankara karayolu üzerindeki altgeçit trafiğe kapatıldı

Malatya'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Malatya-Ankara karayolu üzerinde bulunan altgeçit kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Büyükşehir Belediye ekipleri su tahliyesi için çalışma başlattı.

14.02.2024 23:18  Güncelleme: 23:24
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Malatya etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, Malatya- Ankara karayolu üzerinde bulunan altgeçit kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.

Kahramanmaraşlı depremlerin vurduğu Malatya'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların göle döndüğü kentte yoğun yağış nedeniyle Malatya-Ankara karayolu üzerinde bulunan Küçük Sanayi kavşağı mevkiindeki altgeçit kontrollü olarak trafiğe kapatılırken, göle dönen altgeçitte Büyükşehir Belediye ekipleri çalışma başlattı. Bölgede trafik tali yollardan sağlanırken, altgeçidin su tahliyesi sonrası yeniden trafiğe açılacağı bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Malatya-Ankara karayolu üzerindeki altgeçit trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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