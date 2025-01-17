Malatya\'da 10 Yıl Sonra Cesedi Bulunan Hüseyin Bağatur\'un Katil Zanlıları Tutuklandı

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Cesedi inşaat temelinde bulunan Hüseyin Bağatur olayı ile ilgili 3 şahıs tutuklandı

MALATYA - Malatya'da kayıp olarak aranırken 10 yıl sonra cesedi bir inşaat temelinde bulunan Hüseyin Bağatur olayı ile ilgili 3 şahıs tutuklandı. Öldürülen Bağatur'un gömüldüğü yerin yeni görüntüleri de ortaya çıktı.

Malatya'da 2014 yılında kaybolan Hüseyin Bağatur'un cesedi, 10 yıl sonra Doğanşehir ilçesindeki bir bahçede yapılan kazı çalışmalarıyla bulundu. Olayla ilgili Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı soruşturma ve çalışma yapıldı. Savcılık ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde olayla ilgili 3 şahıs yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan kazılarda sonuç alınamadı

2015 yılından bu yana resmi kayıp olarak aranan Hüseyin Bağatur'un bulunması için uzun yıllar boyunca saha ve teknik çalışmalar yürütüldü. 2021 yılında şüphelilerden H.G. ve A.R.T.'nin evlerinde yapılan kazılardan sonuç alınamazken, olayla ilgili araştırmalar derinleştirildi. Şüphelilerden A.R.T.'nin kaybolma gününde bir bahçede inşaat yaptırdığı tespit edildi ve bu bilgi, soruşturmayı farklı bir yöne sevk etti.

İnşaat temeline gömülü kemik parçaları bulundu

17-18 Temmuz 2024 tarihlerinde bahçede gerçekleştirilen kazılarda, inşaat temeline gömülü kemik parçaları, ayakkabı ve elbise parçaları bulundu. Bulunan kemik parçalarından alınan DNA örnekleri, 6 ay süren analizlerin ardından Hüseyin Bağatur'a ait olduğunu kesinleştirdi. Bu gelişme sonrasında, Bağatur'un cenazesi 8 Ocak 2025 tarihinde Elazığ'ın Kenan ilçesinde toprağa verildi.

Yeni görüntüler ortaya çıktı

Cesedin bulunmasının ardından olayın şüphelileri H.G., A.R.T. ve B.T. önce yakalandı sonra da sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nce cesedin bulunduğu inşaat alanına ait yeni görüntüler paylaşıldı.