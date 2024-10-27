Malatya'da 33 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
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Malatya'da 33 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu

Malatya\'da 33 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu

Malatya'da yalnız yaşayan Mehmet Koç, komşuları tarafından ölü olarak bulundu. Doğal sebeplerden öldüğü değerlendirildi.

27.10.2024 13:56
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Malatya'da bir barakada yanlış yaşadığı öğrenilen 33 yaşındaki şahıs komşuları tarafından ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şahsın ölümünde şüphe olmadığı ilk emarelere göre belirlendi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Taştepe Mahallesi'nde bir baraka da yalnız yaşayan 33 yaşındaki Mehmet Koç'dan haber alamayan komşuları içeri girince şahsın hareketsiz yattığını gördü. Koç'un cansız bedeniyle karşılaşan komşuları, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemelerde şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.

İlk belirlemelere göre, Koç'un ölümünün doğal sebeplerden kaynaklandığı değerlendirilirken şahsın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Şehir Mezarlığında defnedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da 33 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu - Son Dakika

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