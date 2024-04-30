Malatya'da 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı

3.Sayfa

4 araç birbirine girdi: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da dört aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 13.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selahattin Gürkan caddesi üzerinde seyir halinde Muhammed Taha Şahin idaresindeki 34 GR 2984 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Mehmet D. yönetimindeki 44 FF 310 plakalı BMC marka kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada savrulan kamyonet park halindeki iki araca da çarparken S.İ. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araç sürücülerden Muhammed Taha Şahin'in AK Parti Malatya Eski Milletvekillerinden Mustafa Şahin'in oğlu olduğu öğrenilirken, baba Şahin bölgeye gelerek kaza hakkında bilgi aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.