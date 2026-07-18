Malatya\'da 5.0 Büyüklüğünde Deprem

Malatya'da 5.0 büyüklüğündeki depremde müstakil evde kısmi göçük oluştu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremde iki katlı müstakil bir evde kısmi hasar meydana geldi.

AFAD verilerine göre saat 06.20'de Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından Göztepe Mahallesi Elmalı Sokak'ta bulunan iki katlı müstakil binanın duvarlarda kısmi göçük oluştu. Depremin ardından sokakta kısa süreli panik yaşanırken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı kontrol altına alırken, itfaiye ekipleri de binada inceleme başlattı.

Olayda ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenilirken, hasarın boyutuna ilişkin ekiplerin çalışmaları sürüyor. - MALATYA