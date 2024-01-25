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Malatya'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem: Bir Evde Maddi Hasar Meydana Geldi - Son Dakika
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Malatya'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem: Bir Evde Maddi Hasar Meydana Geldi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde bir evin çatısı çöktü. Yaralananın olmadığı olayda ikamette maddi hasar meydana geldi. Depremin ilçede büyük korkuya neden olduğunu aktaran Başpınar Mahalle Muhtarı Mehmet Torun mahallelerinde bir evin çatısının çökmesi dışında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi.

Malatya\'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem: Bir Evde Maddi Hasar Meydana Geldi
25.01.2024 - 21:18,  Güncelleme: 21:19
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde bir evin çatısı çöktü. Yaralananın olmadığı olayda ikamette maddi hasar meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04'te 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem büyük panik ve korkuya neden olurken, Akçadağ İlçesi Başpınar Mahallesi'nde bir evin çatısı çöktü. Yaralananın olmadığı olayda ikamette maddi hasar meydana geldi.

Depremin ilçede büyük korkuya neden olduğunu aktaran Başpınar Mahalle Muhtarı Mehmet Torun mahallelerinde bir evin çatısının çökmesi dışında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem: Bir Evde Maddi Hasar Meydana Geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem: Bir Evde Maddi Hasar Meydana Geldi - Son Dakika
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