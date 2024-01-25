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Malatya'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem: Vatandaşlar Evlerine Girmekten Korkuyor - Son Dakika
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Malatya'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem: Vatandaşlar Evlerine Girmekten Korkuyor

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, vatandaşlar arasında büyük panik ve korkuya neden oldu. Cadde ve sokaklara dökülen insanlar, evlerine girmekten korktuklarını ifade etti. Hava sıcaklığının düşük olduğu kentte, depremler nedeniyle bazı vatandaşların psikolojileri bozuldu.

Malatya\'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem: Vatandaşlar Evlerine Girmekten Korkuyor
25.01.2024 - 18:47,
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Cadde ve sokaklara dökülen vatandaşlar evinlerine girmekten korktuklarını söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04'te 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem büyük panik ve korkuya neden olurken, vatandaşlar sokaklara döküldü.

Hava sıcaklığının 2 derecelerde seyrettiği kentte sokaklarda bekleyişlerini sürdüren bazı vatandaşlar peş peşe yaşanan depremlerle psikolojilerinin bozulduğunu, evlerine girmekten korktuklarını söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Malatya'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem: Vatandaşlar Evlerine Girmekten Korkuyor - Son Dakika
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