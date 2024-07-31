Malatya'da 6 Milyon TL Değerinde Kaçak Altın Ele Geçirildi - Son Dakika
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Malatya'da 6 Milyon TL Değerinde Kaçak Altın Ele Geçirildi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Suriye'den getirildiği belirlenen piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan kaçak altın ele geçirildi. Olayda 1 kişi hakkında işlem yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bir konteyner kentte altın satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan aramalarda çeşitli ebatlarda 2.897 gram altın, para sayma makinesi, hassas terazi ve ölçme aletleri ele geçirildi.

31.07.2024 16:37
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Suriye'den getirildiği belirlenen piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan kaçak altın ele geçirildi. Olayda 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan bir konteyner kentte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre konteyner kentte bir kişi tarafından vatandaşlara altın satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler konteynerde kaldığı tespit edilen şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şahsın ikamet ettiği konteyner ve eklentilerinde arama yapan ekipler 417 adet çeşitli ebatlarda 2.897 gram 21 ayar altın, satışlarda elde edildiği değerlendirilen 128 bin 800 TL 1 adet para sayma makinesi, 1 adet Hassas terazi, 1 adet bilezik ölçme aleti, 1 adet yüzük ölçme aleti ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemelerin yaklaşık piyasa değerinin 6 milyon olduğu belirlenirken, olayın zanlısı hakkında işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da 6 Milyon TL Değerinde Kaçak Altın Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da 6 Milyon TL Değerinde Kaçak Altın Ele Geçirildi - Son Dakika
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