Malatya\'da 89 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 89 yaşındaki yaşlı adam yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Ataköy Mahallesi Kekik Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Nacar'dan haber alamayan yakınları, durumdan endişe ederek yaşlı adamın evine gitti. Eve giren yakınları, Nacar'ı mutfakta yerde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Nacar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA