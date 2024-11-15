Malatya'da Aile İçi Kavga: Baba Oğlunu Yaraladı - Son Dakika
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Malatya'da Aile İçi Kavga: Baba Oğlunu Yaraladı

Malatya\'da Aile İçi Kavga: Baba Oğlunu Yaraladı

Malatya'da baba, bıçakla saldıran oğlunu tüfekle yaraladı; olayla ilgili inceleme devam ediyor.

15.11.2024 22:18
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Malatya'da bir kişi, kendine bıçakla saldıran oğlunu tüfekle sırtında vurarak yaraladı.

Olay, saat 20.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan MALET Konteyner kentte meydana geldi. İddiaya göre, C.G. ile oğlu Ö.G. (27) arasında aile içi bir konudan dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Ö.G. babasına bıçakla saldırırken C.G. tüfekle ateş açarak oğlunu sırtından yaralandı. İhbar üzerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı genç Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Baba C.G.'nin gözaltına alındığı olayda adreste inceleme yapan ekipler 2 adet tüfek buldu.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Aile İçi Kavga: Baba Oğlunu Yaraladı - Son Dakika

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