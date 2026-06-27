Malatya\'da Alışveriş Merkezine Silahlı Saldırı

Malatya'da bir alışveriş merkezinin otoparkında pompalı tüfekle düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi Çevre Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkındaki A.D.'ye (22), kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından bir araç içerisinden pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu sol kolundan yaralanan A.D. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden araçla kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve fazla kan kaybettiği belirlenen yaralı, ambulansla Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, biri dolu olmak üzere 2 tüfek kartuşu bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. - MALATYA