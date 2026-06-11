Malatya'da Babasını Öldüren Sanığa 17 Yıl Hapis - Son Dakika
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Malatya'da Babasını Öldüren Sanığa 17 Yıl Hapis

Malatya\'da Babasını Öldüren Sanığa 17 Yıl Hapis
11.06.2026 00:33
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Malatya'da, babasını bıçaklayarak öldüren sanık, haksız tahrik nedeniyle 17 yıl hapis cezası aldı.

Malatya'da, babasını bıçaklayarak öldüren sanık, yargılandığı davada haksız tahrik indirimi uygulanarak 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 5 Nisan 2024 tarihinde Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi Tahran Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki Mert Mutlu, annesiyle boşanmış olan ve birlikte yaşadığı babası 55 yaşındaki Mahmut Nedim Mutlu ile evde yaşadığı tartışmanın büyümesi üzerine babasını bıçaklayarak öldürdü. Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden rapor alındı. Hastane tarafından hazırlanan raporda sanığın cezai ehliyetinin bulunmadığı belirtildi. Ancak Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda Mert Mutlu'nun cezai ehliyetinin bulunduğu yönünde görüş bildirildi.

Sanık avukatının itirazı üzerine dosya Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu'na gönderildi. Üst Kurul tarafından hazırlanan raporda da, mental bozukluk nedeniyle 7 yaşından itibaren tedavi gördüğü belirtilen sanığın cezai ehliyetinin bulunduğu ifade edildi. Dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mert Mutlu'yu kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, olayda haksız tahrik hükümlerinin oluştuğu kanaatine vararak cezayı 17 yıl hapis cezasına indirdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da Babasını Öldüren Sanığa 17 Yıl Hapis - Son Dakika

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