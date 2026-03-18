Malatya\'da Bayram Güvenliği İçin 2911 Personel Görevde

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güven içerisinde bayram geçirebilmesi amacıyla il genelinde geniş kapsamlı tedbirler alındığını duyurdu. Bayram döneminde artan hareketliliğin dikkate alındığını belirten Yavuz, "Bu kapsamda asayiş hizmetlerinde Emniyet tarafından bin 787, Jandarma tarafından 763 olmak üzere toplam 2 bin 550 personel görev yapacaktır" dedi.

Güvenlik önlemleri kapsamında Emniyet ve Jandarma birimlerinin il genelinde yoğun şekilde görev yapacağını kaydeden Yavuz, alışveriş merkezleri, mezarlıklar, otogar, tren garı, havalimanı ve ana arterlerde denetimlerin artırıldığını belirtti. Emniyet ekiplerinin 20 noktada 47 motorize ekip ile ring uygulaması yapacağını, 14 bölgede ise yaya devriyelerin görev alacağını aktaran Yavuz, şok uygulamalar ve yol kontrollerinin de sıklaştırıldığını belirtti.

Trafik tedbirlerine de değinen Vali Yavuz, Emniyetin 114 ekip ve 303 personelle, Jandarmanın ise 15 trafik timi ve 58 personelle sahada olacağını açıkladı. Radar, drone ve sivil denetimlerin de kullanılacağı trafik kontrollerinde 805 noktada uygulama yapılacağı, toplamda 361 personelin trafik güvenliği için görev alacağı belirtildi. Bayram süresince güvenlik ve trafik hizmetlerinde toplam 2 bin 911 personelin görev yapacağı kaydedildi.

Gıda ve ticaret denetimlerinin de aralıksız sürdüğünü belirten Yavuz, Ramazan ayı boyunca 1.226 gıda denetimi yapıldığını, 22 işletmeye idari yaptırım uygulandığını söyledi. Ticaret denetimlerinde ise 655 firmanın incelendiğini, aykırılık tespit edilen 63 firmaya toplam 1 milyon 13 bin 115 TL ceza kesildiğini aktardı. - MALATYA