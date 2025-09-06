Malatya\'da Bıçakla Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde şüpheli ölüm olayı yaşandı. Dün akşam saatlerinde eve gelen Y.K.'nin eşi Emine Kolay'ı (25) mutfakta bıçakla yaralanmış halde bulduğu yönündeki ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BIÇAKLA YARALANAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Emine Kolay, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Kolay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kolay'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından jandarma ekipleri Kolay'ın eşi Y.K.'yi gözaltına aldı. Y.K. emniyetteki ifadesinde Kolay ile 2 yıllık evli olduklarını, eşinin sara hastası olduğunu ve zaman zaman baygınlık geçirdiğini, eve geldiğinde ise mutfakta bıçağın üzerine düşmüş halde bulduğunu öne sürdü. Y.K'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirilirken çiftin 1 çocukları olduğu öğrenildi.