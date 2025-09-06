Malatya'da Bıçakla Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Malatya'da Bıçakla Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti

Malatya\'da Bıçakla Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti
06.09.2025 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akçadağ'da bıçakla yaralanan 25 yaşındaki Emine Kolay hastanede yaşamını yitirdi, eşi gözaltında.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde şüpheli ölüm olayı yaşandı. Dün akşam saatlerinde eve gelen Y.K.'nin eşi Emine Kolay'ı (25) mutfakta bıçakla yaralanmış halde bulduğu yönündeki ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bıçakla yaralanan kadın hayatını kaybetti, eşinin ifadesi fayda

BIÇAKLA YARALANAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Emine Kolay, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Kolay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kolay'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bıçakla yaralanan kadın hayatını kaybetti, eşinin ifadesi fayda

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından jandarma ekipleri Kolay'ın eşi Y.K.'yi gözaltına aldı. Y.K. emniyetteki ifadesinde Kolay ile 2 yıllık evli olduklarını, eşinin sara hastası olduğunu ve zaman zaman baygınlık geçirdiğini, eve geldiğinde ise mutfakta bıçağın üzerine düşmüş halde bulduğunu öne sürdü. Y.K'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirilirken çiftin 1 çocukları olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Akçadağ, malatya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Bıçakla Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Destek olmak istedi, borçlu çıktı: Bir imzayla binlerce liradan oldu Destek olmak istedi, borçlu çıktı: Bir imzayla binlerce liradan oldu
İngiltere hükümetinin iki numarası eksik vergi nedeniyle istifa etti İngiltere hükümetinin iki numarası eksik vergi nedeniyle istifa etti
15 yıl sonra Dünya Kupası’na katılan ülkede bayram ilan edildi 15 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan ülkede bayram ilan edildi
ABD’nin 2019 yılında Kuzey Kore topraklarına asker çıkardığı ortaya çıktı ABD'nin 2019 yılında Kuzey Kore topraklarına asker çıkardığı ortaya çıktı
Galatasaray’dan Barış Alper krizini kökten çözecek hamle Galatasaray'dan Barış Alper krizini kökten çözecek hamle
Fenerbahçe, Spalletti’den sonra bir teknik adam daha ret yedi Fenerbahçe, Spalletti'den sonra bir teknik adam daha ret yedi
Bu ilçede ikamet eden aileler, tek kuruş kırtasiye parası ödemeyecek Bu ilçede ikamet eden aileler, tek kuruş kırtasiye parası ödemeyecek

15:11
333’ü birinin peşinden gitti, zarar çok büyük
333'ü birinin peşinden gitti, zarar çok büyük
14:56
Filenin Sultanları’na kaybeden Japonlar hüngür hüngür ağladı
Filenin Sultanları'na kaybeden Japonlar hüngür hüngür ağladı
14:32
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı
14:09
Ebrar’dan finalde gelecek rakibe gözdağı: Modumuzu yakaladık, yenemeyeceğimiz takım yok
Ebrar'dan finalde gelecek rakibe gözdağı: Modumuzu yakaladık, yenemeyeceğimiz takım yok
13:46
Bakan Tekin: Dünyada imam hatip tarzında bir model yok
Bakan Tekin: Dünyada imam hatip tarzında bir model yok
13:21
Çifte zafer, çifte mutluluk Millilerimiz parkede tarih yazdı
Çifte zafer, çifte mutluluk! Millilerimiz parkede tarih yazdı
12:55
İş insanı Halit Yukay’a veda Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarına boğuldu.
İş insanı Halit Yukay'a veda! Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarına boğuldu.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2025 15:34:55. #7.11#
SON DAKİKA: Malatya'da Bıçakla Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.