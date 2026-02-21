İki grubun kavgasında kan aktı

Malatya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Levent Yerli Sokak'ta iki grup arasında henüz bilenmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İKİ GRUBUN KAVGASINDA KAN AKTI

Kavgada M.M.A. ile M.B., aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralanırken, zanlılar kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavilerine devam edilen yaralılardan M.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaçan zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ederken; soruşturma başlatıldı.