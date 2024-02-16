Malatya'da bir apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Malatya'da bir apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, hızlı bir şekilde kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

16.02.2024 18:13
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Apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, 15.00 sıralarında Battalgazi ilçesi TOKİ konutlarında meydana geldi. İddiaya göre bölgede bulunan bir apartmanın bodrum katında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler tedbir amaçlı apartman sakinlerini tahliye ederken yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenen 8 kişinin Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya\'da bir apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi
Kaynak: İHA

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