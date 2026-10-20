Malatya\'da Çöşnük Kavşağı\'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Malatya'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Malatya- Elazığ karayolu Çöşnük Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen bir aracın aniden durması üzerine aynı yönde seyreden aralarında bir servis aracının da bulunduğu 6 araç birbirine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.