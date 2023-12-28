Malatya\'da deprem hasarı sonrası tahtalarla güçlendirilen cami minaresi endişe yaratıyor

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde depremlerde aldığı hasar sonrası tahtalarla güçlendirilen cami minaresi korkutuyor. Caminin ibadete açık olduğunu belirten mahalle muhtarı minarenin yıkılmasından endişe duyduklarını söyledi.

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen ve az hasarlı olarak raporlanan Battalgazi ilçesi Cevherizade Mahallesi'ndeki tarihi Yusuf Ziya Paşa caminin minaresi korkutuyor. Depremlerde minaresi hasar alan caminin ibadete açık olduğunu kaydeden Cevherizade Mahalle Muhtarı Vedat Kuru, caminin çevre duvarlarında da yer yer hasarlar bulunduğunu ifade ederek minarenin yıkılmasında endişe duyduklarını söyledi.

Yan tarafında Kur'an Kursu da bulunan caminin az hasarlı olarak raporlanan minaresinin tahtalarla güçlendirilmesine anlam vermediklerini belirten muhtar Kuru, minarenin yıkılmasından endişe duyduklarını aktararak yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti. - MALATYA