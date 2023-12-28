Malatya\'da deprem sırasında yemek yiyenlerin panik anları kamerada

Malatya'da yaşanan 4,6 büyüklüğündeki depreme yemekte bir iş yerinde yakalanan çalışanlardan ikisi depreme aldırış etmeden yemek yemeye devam etti. O anlar kameraya yansıdı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremle ilgili ortaya çıkan yeni güvenlik kamera kaydında bir iş yerinde öğle yemeği yiyen personellerin yaşadığı panik yansıdı.

Deprem sırasında masada oturan 4 arkadaştan 2'si deprem ile birlikte masadan kalkarak hızla dışarı kaçarken, 2 kişinin deprem paniğine aldırış etmeden yemek yemeye devam etmeleri kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yemek yemeye devam eden 2 arkadaşın kısa süre sonra masadan kalkarak dışarı çıktığı görülüyor. - MALATYA