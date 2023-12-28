 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Malatya'da deprem sırasında yemek yiyenlerin panik anları kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da deprem sırasında yemek yiyenlerin panik anları kamerada

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sırasında bir iş yerinde öğle yemeği yiyen çalışanlardan ikisi depreme aldırış etmeden yemek yemeye devam etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, depremle birlikte masadan kalkarak dışarı kaçan iki kişi ile deprem paniğine aldırış etmeyen diğer iki kişi yer alıyor.

Malatya\'da deprem sırasında yemek yiyenlerin panik anları kamerada
28.12.2023 - 21:43,
Abone Ol

Malatya'da yaşanan 4,6 büyüklüğündeki depreme yemekte bir iş yerinde yakalanan çalışanlardan ikisi depreme aldırış etmeden yemek yemeye devam etti. O anlar kameraya yansıdı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremle ilgili ortaya çıkan yeni güvenlik kamera kaydında bir iş yerinde öğle yemeği yiyen personellerin yaşadığı panik yansıdı.

Deprem sırasında masada oturan 4 arkadaştan 2'si deprem ile birlikte masadan kalkarak hızla dışarı kaçarken, 2 kişinin deprem paniğine aldırış etmeden yemek yemeye devam etmeleri kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yemek yemeye devam eden 2 arkadaşın kısa süre sonra masadan kalkarak dışarı çıktığı görülüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yeşilyurt, Malatya, Deprem, Malatya, Deprem, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da deprem sırasında yemek yiyenlerin panik anları kamerada - Son Dakika


21:28
FETÖ ile ilişiği bulunan 445 polis nasıl açığa çıkarıldı? İşte soruşturmanın perde arkası FETÖ ile ilişiği bulunan 445 polis nasıl açığa çıkarıldı? İşte soruşturmanın perde arkası
20:02
Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı
19:36
Kayseri'de 20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu Kayseri'de 20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu
19:00
TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin
17:49
Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim
17:44
Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu 'Lobi' belgeselini yayınladı Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu "Lobi" belgeselini yayınladı
17:41
Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti
17:27
Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü

Son Dakika
21:28 FETÖ ile ilişiği bulunan 445 polis nasıl açığa çıkarıldı? İşte soruşturmanın perde arkası
20:02 Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı
19:36 Kayseri'de 20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu
19:00 TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin
17:49 Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim
17:44 Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu "Lobi" belgeselini yayınladı
17:41 Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti
17:27 Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü
17:26 FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı
17:16 Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 21:51:33. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da deprem sırasında yemek yiyenlerin panik anları kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement