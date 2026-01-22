Malatya'daki Sancak Apartmanı davasında 5 sanığa hapis cezası - Son Dakika
Malatya'daki Sancak Apartmanı davasında 5 sanığa hapis cezası

22.01.2026 14:51  Güncelleme: 14:57
Malatya'da 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Fetih Sitesi Sancak Apartmanı D Blok'un yıkımına ilişkin davada, mahkeme 5 sanığı hapis cezasına çarptırdı. Binanın fenni sorumlusu ve müteahhit 9 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Malatya'da 6 Şubat 2023 depremlerinde 2 kişinin hayatını kaybettiği Fetih Sitesi Sancak Apartmanı D Blok'un yıkılmasına ilişkin davada karar açıklandı. Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 5 sanığı hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, binanın fenni sorumlusu A.C. ile müteahhit R.P.'yi 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına mahküm etti. Proje sorumlusu J.D. hakkında ise 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Yargılama kapsamında, yapım belgelerinde imzası bulunan dönemin belediye personeli M.H.B. ve M.B. de 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. İnşaat Mühendisleri Odası görevlisi 2 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

Kararın ardından duruşma salonunda taraflara hüküm tebliğ edilirken, dosyaya ilişkin istinaf yolunun açık olduğu belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
