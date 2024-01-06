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Malatya'da dikkatsizlik sonucu yaşanan kazalar kameralara yansıdı - Son Dakika
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Malatya'da dikkatsizlik sonucu yaşanan kazalar kameralara yansıdı

Malatya'da yaşanan 4 ayrı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde sürücülerin dikkatsizlikleri ön plana çıktı. Motosiklet sürücülerinin kavşaklardaki dikkatsizlikleri sonucu meydana gelen kazaların yanı sıra, diğer iki kazada da sürücülerin basit hataları görüntülendi.

06.01.2024 - 12:15,
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Malatya'da dikkatsizlik sonucu yaşanan kazalar kameralara yansıdı

MALATYA - Malatya'da dikkatsizlik sonucu yaşanan 4 ayrı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Malatya'da geçtiğimiz aylarda değişik bölgelerde yaşanan 4 ayrı trafik kazasının görüntüleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından farkındalık oluşturma adına kamuoyu ile paylaşıldı. Malatya Emniyet Müdürlüğü'nün Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerdeki kazalarda özellikle sürücülerin dikkatsizlikleri ön plana çıktı. 'Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaşılan kaza görüntülerinde özellikle motosiklet sürücülerinin kavşaklardaki dikkatsizlikleri sonucu kazalara neden olduğu görülüyor. Diğer iki kazada ise sürücülerin basit hatalar yüzünden yaşadığı kazalar saniye saniye kameralara yansıdı.

Malatya\'da dikkatsizlik sonucu yaşanan kazalar kameralara yansıdı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da dikkatsizlik sonucu yaşanan kazalar kameralara yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da dikkatsizlik sonucu yaşanan kazalar kameralara yansıdı - Son Dakika
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