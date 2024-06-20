Malatya'da düğünde çıkan kavgada baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da düğünde çıkan kavgada baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir düğünde akraba olan husumetli iki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Baba hayatını kaybederken, oğlu ağır yaralandı. Olayın zanlısı ise suç aleti ile birlikte yakalandı.

20.06.2024 23:16
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir düğünde akraba olan husumetli iki aile arasında kavga çıktı. Silahlı kavgada baba hayatını kaybederken, oğlu ağır yaralandı.

Olay, saat 20.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İnönü Üniversitesi yakınlarındaki bir düğün salonunda düzenlenen düğün törenine katılan ve akraba olan husumetli iki aile üyeleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda silahlar konuştu. Açılan ateş sonucu Abdullah Kazıcı (53) ile askeri personel olduğu belirtilen oğlu A.K. yaralandı. Zanlı kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı baba ve oğlu, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Abdullah Kazıcı hayatını kaybetti. Bölgede inceleme yapan ekipler çok sayıda boş kovan bulurken, askeri personel olduğu belirtilen A.K.'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın zanlısı R.K.'nın suç aleti ile birlikte yakalandığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da düğünde çıkan kavgada baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı - Son Dakika

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