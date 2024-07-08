Malatya'da Ehliyetsiz Sürücü ile Polis Arasında Kavga - Son Dakika
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Malatya'da Ehliyetsiz Sürücü ile Polis Arasında Kavga

Malatya\'da Ehliyetsiz Sürücü ile Polis Arasında Kavga

Malatya'da ehliyetsiz olduğu için ceza kesilen bir araç sürücüsü ile trafik polisi arasında çıkan kavga cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayın ardından polis ekipleri bölgeye sevk edildi ve sürücü gözaltına alındı. İnceleme devam ediyor.

08.07.2024 14:27
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Malatya'da, ehliyetsiz olduğu için ceza kesilen bir araç sürücüsü ile trafik polisi arasında kavga çıktı. Tekme tokat dakikalarca süren kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam 22.30 sıralarında Fahri Kayahan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede denetleme yapan trafik polisleri, ehliyeti bulunmadığı ileri sürülen bir araç sürücüsüne ceza kesti. Bunun üzerine sinirlenen sürücü ile polis memuru arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken çevredekilerin müdahalesiyle olay yerinden ayrılan araç sürücüsünün peşinden giden polis memuru şahsı darp ederek yere düşürdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olayda sürücü gözaltına alınırken dakikalarca süren kavga anbean cep telefonu kameralarına yansıdı.

Gözaltına alındığı belirtilen sürücünün polis merkezine götürüldüğü olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Ehliyetsiz Sürücü ile Polis Arasında Kavga - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Ehliyetsiz Sürücü ile Polis Arasında Kavga - Son Dakika
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