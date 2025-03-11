Malatya\'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Yaralandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde rezerv alanında elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Akçadağ ilçesi Başpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan rezerv alanında beton döküm sırasında pompayla temas eden Sadık Furkan A. (22) elekrik akımına kapılarak yaralandı. Durumun fark edilmesinin ardından kaldırıldığı Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan işçi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA