Malatya'da fırtına kayısı hasadını etkiledi - Son Dakika
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Malatya'da fırtına kayısı hasadını etkiledi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtına, kayısı ağaçlarını kökünden sökerek üreticilere büyük zarar verdi. Hasada günler kala yaşanan olayda tonlarca meyve yerlere döküldü. Üreticiler, ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını belirterek mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

21.06.2024 16:39
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Malatya'da kayısı hasadı için gün sayan çiftçilere fırtına şoku

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kısa süre etkili olan şiddetli fırtına kayısı ağaçlarını kökünden söktü. Hasada günler kala meydana gelen olayda büyük ölçekte meyve kaybı yaşayan üreticiler neye uğradıklarını şaşırdıklarını söyledi.

Eskimalatya Mahmutlu ve Alişar bölgelerinde dün akşam saatlerinde kısa süreliğine etkili olan şiddetli fırtına kayısı bahçelerine zarar verdi. Bir çok kayısı bahçesinde çok sayıda ağacı yerinde söken şiddetli fırtına da tonlarca meyveler yerlere döküldü.

Yeni dönem hasat için gün sayan üreticiler, don, dolu gibi meteorolojik olaylara alışık olduklarını belirterek ilk defa yaşanan olay karşısında neye uğradıklarını şaşırdıklarını söyledi. Üreticilerin zararının büyük olduğunu kaydeden Battalgazi Kayısı Üreticiler Dernek Başkanı aynı zamanda kayısı üreticisi İbrahim Tanbek fırtına kaynaklı çok sayıda çiftçinin ürün kaybı yaşadığını belirterek, mağduriyetlerin giderilmesini istedi.

Kayısı üreticileri İrfan ile Mehmet Tanbek'te hasat için gün sayarken, yaşanan olay nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, ilgili kurumların bölgede hızlıca hasar tespit çalışmalarına başlamasını beklediklerini kaydetti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da fırtına kayısı hasadını etkiledi - Son Dakika

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