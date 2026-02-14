Malatya'da Fuhuş Operasyonu: 6 Salon Mühürlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Malatya'da Fuhuş Operasyonu: 6 Salon Mühürlendi

Malatya\'da Fuhuş Operasyonu: 6 Salon Mühürlendi
14.02.2026 03:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da 6 masaj salonu mühürlendi, 3 kişi tutuklandı, 8 kadın koruma altına alındı.

Malatya'da düzenlenen fuhuş operasyonu kapsamında 6 masaj salonu mühürlenirken, tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince kent genelinde 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini' suçlarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 6 masaj salonuna operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde söz konusu iş yerleri mühürlenerek faaliyetten men edildi. Operasyonda, şüphelilerin kendi aralarındaki iletişimi sağlamak amacıyla kullandığı değerlendirilen 5 adet telsiz ile birlikte fuhuş faaliyetlerinin kayıt altına alındığı belirlenen 2 adet kamera kayıt cihazı, 3 adet hard disk ve 1 adet dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 35 bin 950 TL nakit para, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 23 adet fişek, piyasa değeri 739 bin TL olan ziynet eşyası ile 2 adet iş yeri telefonu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında zorla çalıştırıldığı veya fuhşa sürüklendiği tespit edilen 8 mağdur kadın koruma altına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 1 şüpheli tutuklanırken, son operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi, şüphelilerden 2'sinin tutuklanmasına karar verirken, 1 şüpheli küçük çocuğu bulunması nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Malatya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da Fuhuş Operasyonu: 6 Salon Mühürlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Kurada Türkiye’nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak Kurada Türkiye'nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak
Trump’tan otomobil sektörünü karıştıran karar Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar

00:37
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’dan AK Parti’ye geçeceği iddialarına yanıt
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt
00:03
Küçükçekmece’de trafikte ’kaynak’ tartışması Otomobil sürücüsü kamyoneti yumrukladı
Küçükçekmece'de trafikte 'kaynak' tartışması! Otomobil sürücüsü kamyoneti yumrukladı
23:52
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz’ün adı da çıktı
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz'ün adı da çıktı
23:40
Okan Buruk’tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu
Okan Buruk'tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu
23:10
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak
22:39
Beşiktaş’ta park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 gözaltı
Beşiktaş’ta park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 03:22:04. #7.11#
SON DAKİKA: Malatya'da Fuhuş Operasyonu: 6 Salon Mühürlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.