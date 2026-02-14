Malatya\'da Fuhuş Operasyonu: 6 Salon Mühürlendi

Malatya'da düzenlenen fuhuş operasyonu kapsamında 6 masaj salonu mühürlenirken, tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince kent genelinde 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini' suçlarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 6 masaj salonuna operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde söz konusu iş yerleri mühürlenerek faaliyetten men edildi. Operasyonda, şüphelilerin kendi aralarındaki iletişimi sağlamak amacıyla kullandığı değerlendirilen 5 adet telsiz ile birlikte fuhuş faaliyetlerinin kayıt altına alındığı belirlenen 2 adet kamera kayıt cihazı, 3 adet hard disk ve 1 adet dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 35 bin 950 TL nakit para, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 23 adet fişek, piyasa değeri 739 bin TL olan ziynet eşyası ile 2 adet iş yeri telefonu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında zorla çalıştırıldığı veya fuhşa sürüklendiği tespit edilen 8 mağdur kadın koruma altına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 1 şüpheli tutuklanırken, son operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi, şüphelilerden 2'sinin tutuklanmasına karar verirken, 1 şüpheli küçük çocuğu bulunması nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MALATYA