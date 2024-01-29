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Malatya'da hasarlı binalardaki hırsızlık olaylarına karşı keserli nöbet - Son Dakika
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Malatya'da hasarlı binalardaki hırsızlık olaylarına karşı keserli nöbet

Deprem bölgesi Malatya'da orta hasarlı binalara dadanan hırsızlar daire sakinlerini canından bezdirirken evlerinin adeta yağmalandığını belirten vatandaşlar ellerinde keserle binalarda nöbet tutuyor.

Malatya\'da hasarlı binalardaki hırsızlık olaylarına karşı keserli nöbet
29.01.2024 - 23:48,
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Malatya'da hasarlı binalardaki hırsızlık olaylarına karşı keserli nöbet

MALATYA - Deprem bölgesi Malatya'da orta hasarlı binalara dadanan hırsızlar daire sakinlerini canından bezdirirken evlerinin adeta yağmalandığını belirten vatandaşlar ellerinde keserle binalarda nöbet tutuyor.

Depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde orta hasarlı olarak raporlanan apartmanlara duvarları delerek giren hırsızlar ne var ne yoksa çaldı. Kombi, kalorifer peteği gibi eşyaları çalan hırsızlar ihbar üzerine polis tarafından yakalanırken savcılığa sevk edilen hırsızlar daha sonra serbest bırakıldı.

Hırsızların serbest bırakılmasına tepki gösteren daire sakinleri yeni hırsızlık olaylarının yaşanmaması için apartmanlarda keser ve bıçaklarla nöbet tutuklarını ifade ederek, orta hasarlı binalardaki belirsizliğin kendilerini mağdur ettiğini söyledi.

Hırsızlık olaylarının çelik kapılar ile yıkılan bölgelerde yapılan tadilat çalışmalarına rağmen devam ettiğini aktaran vatandaşlar can güvenliklerinden endişe ettiklerini kaydetti.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da hasarlı binalardaki hırsızlık olaylarına karşı keserli nöbet - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da hasarlı binalardaki hırsızlık olaylarına karşı keserli nöbet - Son Dakika
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