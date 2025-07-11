Malatya'da Hemşireler İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika
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Malatya'da Hemşireler İçin Tören Düzenlendi

Malatya\'da Hemşireler İçin Tören Düzenlendi
11.07.2025 17:43
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Feci trafik kazasında hayatını kaybeden iki hemşire için Turgut Özal Tıp Merkezi'nde anma töreni yapıldı.

Malatya'da elektrikli Tesla marka araçla geçirdikleri kazada feci şekilde hayatlarını kaybeden iki hemşire için görev yaptıkları Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tören düzenlendi.

Malatya- Elazığ kara yolu Turgut Özal Tıp Merkezi mevkiinde sabaha karşı meydana gelen kazada 33 yaşındaki Ozan Uçar yönetimindeki Tesla marka elektrikli otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpmış, kaza sonrası araç bir anda alev topuna dönmüştü. Feci kazada araçta yanarak ölen 2 sağlıkçının ardından sağlık camiası yasa boğuldu. Erkek hemşireler Ozan Uçar ve Uğur Oğraş için görev yaptıkları Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törene İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Beytur, hastane yönetimi, sağlık personeli, öğrenciler ve hayatını kaybeden sağlıkçıların yakınları katıldı.

Törende konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, "Değerli sağlık çalışanları, basın mensupları hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle bu acı günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bugün matem havasında ve acı içindeyiz. İki çok değerli çalışanımızı kaybettik. İkisi de 2020 yılında birer ay arayla göreve başlayan ve beş yıl boyunca uyum içinde çalışan, hastaları için gece gündüz demeden koşturan fedakar sağlık çalışanlarıydı. Ne yazık ki elim bir trafik kazasında ikisini de kaybettik, acımız büyük. Onları üniversitemize, hastanemize yapmış oldukları katkılardan dolayı minnetle anacağız ve hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz. Reanimasyon ünitesinde birlikte çalıştıkları yöneticilerinin ve iş arkadaşlarının taziye dileklerini iletiyorum. Ailelerine ayrı ayrı taziyelerimizi sunuyoruz. Aileleri ve yakınları için yapabileceğimiz her türlü desteğe hazırız. Erken, ani ve genç kayıplar insanlarda derin izler bırakıyor. Bu acıyı tüm kalbimle hissediyorum. Katılımınız için teşekkür ederim, rabbim mekanlarını cennet etsin" dedi.

Ozan Uçar'ın yakını Hasan Uçar ise "Saygıdeğer hocalarımız ve sağlıkçılarımız göstermiş olduğunuz ilgi ve destek için çok teşekkür ederiz. Acımızı paylaştınız, bize yardımcı oldunuz. Onların gayesi insanlığa ve sağlığa hizmet etmekti. Kısmet bu kadarmış. Hepinize teşekkür ederiz" diye konuştu

Tören, merhum sağlık çalışanlarının ruhları için İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat'ın Fatiha Suresi okumasıyla son buldu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Hemşireler İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika

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