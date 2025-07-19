Malatya\'da Hırdavat Dükkanında Yangın

Malatya'da hırdavat malzemelerinin satıldığı iş yerinde yangın çıktı. Yangında iş yerinde zaman zaman patlamalar yaşanırken, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Malatya- Ankara karayolu üzerinde hırdavat malzemelerinin satıldığı bir iş yerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek iş yerinin her tarafını sardı. Binada bulunanlar kendilerini dışarı atarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı. Söndürme çalışmalarına polis TOMA araçları da destek verdi. Yangına müdahale çalışmaları sürüyor. - MALATYA