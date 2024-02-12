Malatya'da Hırsızlık Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
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Malatya'da Hırsızlık Zanlısı Yakalandı

Malatya\'da Hırsızlık Zanlısı Yakalandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 6 ayrı adreste inşaat malzemeleri ile çok sayıda elektronik eşya çaldığı tespit edilen zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren kişinin 38 yaşındaki M.K. olduğunu belirledi. Zanlının ikametinde yapılan aramalarda çalıntı eşyalar ele geçirildi. M.K. gözaltında tutulmaktadır.

12.02.2024 14:32
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 6 ayrı adreste inşaat malzemeleri ile çok sayıda elektronik eşya çaldığı tespit edilen zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Battalgazi ilçesinde 6 ayrı adreste gerçekleşen hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlatan polis ekipleri olayları 38 yaşındaki M.K.'nın gerçekleştirdiğini tespit etti.

Kimliği belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatan ekipler, M.K.'yı yakalayarak gözaltına alırken, zanlının ikametinde yapılan aramalarda çaldıkları eşyalar ele geçirildi.

Gözaltında tutulan M.K.'nın polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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