Malatya\'da İki Ayrı Trafik Kazası

Malatya'da, meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya- Ankara karayolu üzerindeki Hava Lojmanları Kavşağı'nda yaşanan ilk kazada V.B. idaresindeki 23 AES 728 plakalı Peugeot marka otomobil ile Ş.T. yönetimindeki 44 AHJ 147 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü Ş.T. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aynı yerde birkaç dakika ara ile yaşanan ikinci kazada ise yine bir otomobil ile motosikletin çarpıştı. Bu kazada yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA