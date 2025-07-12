Malatya\'da İki Yangın Söndürüldü

Malatya'da iki farklı bölgede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Akçadağ ilçesi Sahilköy Mahallesi'nde dere yatağında çıkan yangın geniş bir alanda etkili olurken, Yeşilyurt Özalköyü Mahallesi'nde bir evin bahçesinde çıkan yangında ise yığın halindeki odunlar zarar gördü. Her iki yangın da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA