Malatya'da yangın ihbarına giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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Malatya'da yangın ihbarına giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

Malatya\'da yangın ihbarına giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı
01.07.2026 21:03  Güncelleme: 21:09
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiye personeli yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da yangın ihbarına müdahale için olay yerine giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 itfaiye personeli yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dilek Mahallesi'ndeki yangına müdahale etmek üzere yola çıkan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait itfaiye aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yan yatan araçta bulunan 3 itfaiye personeli yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dilek Mahallesi'ndeki yangına müdahale için yola çıkan itfaiye aracının kaza yaptığını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Yaralanan 3 mesai arkadaşımızın sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımıza acil şifalar, ailelerine ve tüm itfaiye teşkilatımıza geçmiş olsun diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Acil Durum, Yeşilyurt, 3. Sayfa, İnceleme, Belediye, İtfaiye, Malatya, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da yangın ihbarına giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da yangın ihbarına giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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