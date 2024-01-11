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Malatya'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede KADES Uygulaması Tanıtıldı - Son Dakika
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Malatya'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede KADES Uygulaması Tanıtıldı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasının tanıtımı yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çalışan 210 kadın ve 308 çalışana KADES uygulaması hakkında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Benzer çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Malatya\'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede KADES Uygulaması Tanıtıldı
11.01.2024 - 11:21,  Güncelleme: 11:22
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 210'u kadın ve 308 çalışana kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen "Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES)" uygulamasının tanıtımı yapıldı.

Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kadın haklarının korunması, koruyucu ve önleyici tedbir kararları, toplumsal farkındalığın artırılması ve şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen KADES uygulamayla ilgili bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Yeşilyurt ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikayı ziyaret eden İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri 210'u kadın 308 çalışana (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu.

Ekiplerin benzer çalışmalarının süreceği bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Malatya'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede KADES Uygulaması Tanıtıldı - Son Dakika
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