Malatya'da trafik kazası: 2'si ağır 6 kişi yaralandı

3.Sayfa

Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralanırken, kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya- Kayseri karayolu Sandıkkaya-Uluveren mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ö. idaresindeki 51 BM 600 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile karşı yönde gelen sürücüsü öğrenilemeyen 34 EY 9268 plakalı Fiat marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada İ.A., M.A., A.Ö., R.A., S.A. ile N.A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan kaza anı anı saniye saniye kameralara yansıdı. - MALATYA