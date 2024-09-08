Malatya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Malatya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Malatya\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Malatya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında sürücüler ve bir yolcu olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kaza, Şehit Üsteğmen Selim Keskinkılıç altgeçidinde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

08.09.2024 20:19
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Malatya'da iki otomobilin altgeçitte kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İnönü Caddesi üzerinde bulunan Şehit Üsteğmen Selim Keskinkılıç altgeçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B. idaresindeki 44 ADC 501 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile karşı yönde gelen M.. yönetimindeki 44 AEZ 898 plakalı Volkswagen marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile birlikte M.E.B. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların çekici yardımı ile bulundukları yerden kaldırıldığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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