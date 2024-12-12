Malatya'da Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

Malatya\'da Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

Malatya-Adıyaman karayolunda kamyon devrildi, sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

12.12.2024 12:35
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Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan kamyon devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya- Adıyaman karayolu Esentepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan T.Z. idaresindeki 34 BTL 753 plakalı kamyon, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine jandarma ile sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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