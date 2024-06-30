Malatya'da Kamyon ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine giden M.D. idaresindeki 27 D 4548 plakalı kamyon, Doğanşehir yol kavşağına geldiği esnada aynı istikamette sağ şeritten kavşağa dönüş yapan İ.D. idaresindeki 63 ACI 079 plakalı hafif ticari ile çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan M.A.D. ve A.D. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MALATYA