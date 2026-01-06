Malatya\'da kayıp genç, baraj gölünde ölü bulundu

Malatya'da bir süredir kayıp olarak aranan 28 yaşındaki genç, baraj gölünde ölü bulundu.

İddiaya göre, 28 yaşındaki Mustafa Geçgel'den dün akşam saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, Doğanyol Balıkçı İskele Mesire Alanı'ndaki gölette yaklaşık 3 saat süren çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, Mustafa Geçgel'in cansız bedenine yaklaşık 30 metre derinlikte ulaştı. Gencin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MALATYA