Malatya'da Kayıp Şahsın Cesedi Baraj Göletinde Bulundu - Son Dakika
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Malatya'da Kayıp Şahsın Cesedi Baraj Göletinde Bulundu

Malatya\'da Kayıp Şahsın Cesedi Baraj Göletinde Bulundu

Malatya'da bir süredir kayıp olarak aranan 55 yaşındaki şahsın baraj göletinde cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze adli tıp kurumuna kaldırıldı.

23.04.2024 12:11  Güncelleme: 12:14
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Malatya'da bir süredir kayıp olarak aranan 55 yaşındaki şahsın baraj göletinde cesedi bulundu.

Olay, Battalgazi Kuluşağı Mahallesi Karakaya barajında meydana geldi. İddiaya göre, su yüzeyinde hareket bir şekilde duran bir şahsı görenler durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda kıyaya çıkarılan şahsın 55 yaşındaki H.B. olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

H.B.'nin bir süredir kayıp olarak arandığı öğrenilirken, cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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