Malatya'da kaza: 3 yaralı, trafik felç oldu - Son Dakika
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Malatya'da kaza: 3 yaralı, trafik felç oldu

Malatya-Ankara karayolu Özsan Sanayi Sitesi mevkiinde meydana gelen kazada, iki araç çarpıştı ve bir araç ters dönerek yol ortasında durdu. Kazada 3 kişi yaralandı ve kaza nedeniyle kent trafiği felç oldu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, çekici yardımıyla araç kaldırılarak trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

28.06.2024 18:26
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Malatya'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralanırken, ters dönen araçlardan biri kent trafiğini felç etti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Özsan Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan 58 ADL 022 plakalı Ford marka otomobil ile aynı yöne seyreden 44 LE 825 plakalı araç çarpıştı. Kazada savrulan araçlardan biri ters dönerek yol ortasında dururken, kazada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın meydana geldiği saatlerde elektrik kesintileri nedeniyle trafik ışıklarının da çalışmadığı kentte trafik alt üst oldu. Yoğunluk nedeniyle bazı noktalarda maddi hasarlı kazalarında yaşandığı olayda yol ortasındaki aracın çekici marifeti ile bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da kaza: 3 yaralı, trafik felç oldu - Son Dakika

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