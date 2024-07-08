Malatya'da konteyner işyerlerinde büyük yangın - Son Dakika
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Malatya'da konteyner işyerlerinde büyük yangın

Malatya'da hırdavat ürünlerinin satıldığı konteynerde başlayan yangın kısa sürede yanında bulunan konteynerlere de sıçradı. Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve polis TOMA'sı müdahale etti. Saatlerce kontrol altına alınamayan yangında milyonlarca lira maddi hasar meydana geldi.

08.07.2024 23:53
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Malatya'da konteyner işyerlerinde büyük yangın

Hırdavatçıda başlayan yangın 25 konteynere sıçradı

Polis TOMA'sının da müdahale ettiği yangın saatlerce kontrol altına alınamadı

MALATYA - Malatya'da hırdavat ürünlerinin satıldığı konteynerde başlayan yangın kısa sürede yanında bulunan konteynerlere de sıçradı. Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangına çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis TOMA'sı da müdahale etti. Saatlerce kontrol altına alınamayan yangın da milyonlarca lira maddi hasar meydana geldi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi Çırak Caddesi üzerinde bulunan bir hırdavatçı dükkanında iddiaya göre yaşanan patlama sonrası yangın başladı. Konteynerin içerisinde bulunan yanıcı maddelerinde tutuşması ile biranda alev topuna dönmesi sonucu yangın kısa sürede büyüdü. Bitişik nizamda bulunan diğer konteyner dükkanlara da alevlerin sıçraması ile gökyüzü alevlere teslim oldu.

Malatya'nın birçok bölgesinden görülen alevlere müdahale için kentteki tüm itfaiye ekipleri seferber oldu. Sulama araçları ile polis ekiplerinin TOMA'larının da müdahaleye yardım ettiği yangın söndürme çalışmaları uzun süre devam etti. Konteynerlerde bulunan kimyasal ve yanıcı maddelerin tutuşması ile yangına müdahalede güçlük çeken ekipler zaman zaman zor anlar yaşadı. Yangında içeride bulunan eşyalarını kurtarmak için çaba sarf eden esnaflardan biri dumandan etkilenirken yine yangına müdahale eden 2 itfaiye eri de yoğun dumandan etkilenince olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

İş makinelerinin de bölgeye gelerek yanan konteynerlere müdahale ederken olay yerine gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e bazı esnaflar yangına geç müdahalede bulunduğu iddiası ille tepki gösterdi. Polis ekiplerinin araya girmesi ile Başkan Sami Er bölgeden uzaklaştırıldı.

Polis ekipleri yangın bölgesine çıkan tüm yolları güvenlik gerekçesiyle kapatırken, çevrede toplanan vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.

Bölgeye gelerek yangın söndürme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler alan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak'ta yangında işyerleri etkilenen esnaflara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bölge esnafı ile bir süre görüşen Ölmeztoprak, yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Yaklaşık 25 konteyner işyerinin çıkan yangında büyük zarar gördüğü öğrenilirken, kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları ise halen sürüyor. Milyonlarla lira maddi hasarın meydana geldiği olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da konteyner işyerlerinde büyük yangın - Son Dakika

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