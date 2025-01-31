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Malatya'da Konteyner Yangını

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Malatya'daki inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı, ekipler müdahale ediyor.

31.01.2025 14:52
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Malatya'da şantiyede çalışan işçilerinin konakladığı konteynerlerde yangın

MALATYA - Malatya'da rezerv alan inşaat şantiyesinde çalışan işçilerinin konakladığı konteynerlerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken dumandan etkilenen işçilerin olduğu belirtildi.

Olay, Battalgazi ilçesi Niyazi Mısri Caddesi'ndeki rezerv alan inşaat şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre, şantiyede çalışan işçilerinin konakladığı konteynerlerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen yangına müdahale etmeye başladı.

Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürerken olayda dumandan etkilenen işçilerin olduğu iddia edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Konteyner Yangını - Son Dakika

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