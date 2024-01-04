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Malatya'da Kredi Kartı Hırsızlığına İlişkin 2 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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Malatya'da Kredi Kartı Hırsızlığına İlişkin 2 Zanlı Yakalandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir kişinin düşürdüğü kredi kartını bulup alışveriş yaptıkları tespit edilen 2 zanlı, 90 saatlik kamera görüntüsü sayesinde yakalandı. Zanlılar polis merkezinde işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Malatya\'da Kredi Kartı Hırsızlığına İlişkin 2 Zanlı Yakalandı
04.01.2024 - 18:17,
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Malatya'da bir kişinin düşürdüğü kredi kartını bularak alışveriş yaptıkları belirlenen 2 zanlı, izlenen 90 saatlik kamera görüntüsü sonrasında yakalandı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen olayda, G.D. isimli şahıs İnönü Üniversitesi Teknopark yerleşkesinde bulunan konteyner kent mevkiinde kredi kartını düşürdü. Bir süre sonra kartının kayıp olduğunu fark ederek hesaplarını kontrol eden G.D. kredi kartı ile farklı noktalarda alışveriş yapıldığını tespit etti. G.D.'in ihbarı üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, izlenen 90 saatlik kamera görüntülerinin ardından zanlılar O.S. ile U.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

İki zanlının polis merkezinde işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Malatya'da Kredi Kartı Hırsızlığına İlişkin 2 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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