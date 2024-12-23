Malatya\'da Metruk Binada Yangın

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Malatya'da, metruk binada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, sabaha karşı Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Göktepe sokak içerisinde bulunan bir metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın çevreye sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA