Malatya\'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem Adıyaman\'da da hissedildi

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Merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4.5 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da da hissedildi.

Saat 10.48'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sadece Malatya'da değil, çevre illerde de hissedildi. Adıyaman merkez ve birçok ilçesinde hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar binadan dışarı çıktı. Deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi. - ADIYAMAN