Malatya'da meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Zeynep Sakar hayatını kaybederken, sürücü ve bir kişi yaralandı. Darende ilçesinde yaşanan diğer bir kazada ise Berivan Polat hayatını kaybetti, sürücü ve 2 kişi yaralandı. Yaralananlar hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri adli tıp kurumuna gönderildi. Kazalarla ilgili inceleme devam ediyor.

21.06.2024 12:27
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Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi Karadere mezrasında 06.30 sıralarında meydana gelen kazada, Doğanşehir istikametinde gelen M.S. (54) idaresindeki 02 FR 414 plakalı hafif ticari araç sürücünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 25 metre yükseklikte uçuruma yuvarlandı. Kazada Zeynep Sakar (52) hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte Ö.S. (22) yaralandı.

08.30 sıralarında Darende ilçesi Yukarıulupınar Mahallesi D-300 Karayolu üzerinde yaşanan diğer bir kazada ise Darende yönünden gelen O.C. (34) yönetimindeki 44 AEA 718 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada Berivan Polat (31) hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte S.Ü. (31) ve Y.A.Ü. (2) yaralandı.

Her iki kazada yaralananlar çeşitli hastanelere, hayatlarını kaybeden iki kişinin cenazeleri ise adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Kazalarla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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