Malatya\'da Motosiklet Kazası

Malatya'da otomobille çarpışan motosiklet yola savruldu. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.45 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Alparslan Türkeş Bulvarı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 AEK 715 plakalı motosiklet ile 44 AEM 443 plakalı Opel marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
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